Пьяный житель Ставрополья попытался угнать автомобиль односельчанки, но не смог

4 фев. 22:12

Подозреваемого в покушении на угон поймали полицейские в Красногвардейском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Коммунар, которая рассказала, что кто-то пытался угнать ее машину.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого - 20-летнего местного жителя - и доставили его в отдел.

"Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо автомобиля заявительницы, не смог отказать себе в желании прокатиться по селу", - указали в полиции.

Он разбил стекло и замкнул зажигание, но "Жигули" не завелись, и молодой человек сбежал.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).