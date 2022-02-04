Житель ингушского Зязиков-Юрта устроил у дома склад краденой нефти

4 фев. 22:12

Житель Ингушетии ухитрился похитить из нефтемагистрали больше двух тонн нефти, - сообщает пресс-служба МВД республики.

Обнаружив незаконную врезку в нефтепровод, полицейские осмотрели участок на окраине сельского поселения Зязиков-Юрт и обнаружили пять металлических емкостей, вкопанных в землю, сверху прикрытых строительным мусором. Следствие установило, что там находилось 2 тыс 296 л краденой нефти, - передает "АиФ-Ставрополье".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД вышли на подозреваемого в хищении – 34-летнего мужчину, рядом с домом которого нашли тайник. При проверке у него изъяли мотор для перекачки жидкостей, горюче-смазочные материалы, инструменты для установки и демонтажа металлических конструкций с нефтяными следами

По факту покушения на кражу сырья возбуждено уголовное дело.