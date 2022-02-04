В Махачкале открылась очередная выставка "Самородки Дагестана"

4 фев. 22:01

В Махачкале сегодня открылась очередная выставка самодеятельных художников "Самородки Дагестана", экспозицией которой стали более 100 работ местных живописцев, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Республиканский дом народного творчества совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой организовали выставку самодеятельных художников "Самородки Дагестана", которая проходит в рамках Года культурного наследия народов России", - цитирует собеседника ТАСС.

Благодаря проекту у художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства появилась возможность заявить о своем творчестве – это такие мастера, как Мирисмаил Сеидов, Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. Каждая их работа - это отдельное произведение искусства, которое показывает талант автора, его видение и индивидуальность", - рассказала директор республиканского дома народного творчества Марита Мугадова.