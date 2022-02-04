Житель Стамбула 14 месяцев не может выйти с карантина по коронавирусу

4 фев. 21:59

Музаффер Касян, живущий в Стамбуле, 14 месяцев не может вылечиться от коронавируса, все это время он остается на карантине. Историю мужчины рассказал телеканал A Haber.

Он заразился в ноябре 2020 года. После лечения в больнице его выписали, однако с карантина он так и не вышел: тест за тестом, которые он сдает, оказываются положительными. За 14 месяцев Касян получил 78 подтверждений того, что вирус остается в его теле, передает РИА Новости.

Причина - мужчина болен лейкемией, и его иммунитет не в состоянии бороться с ковидом.