Ставрополье осталось без министра туризма и курортов края

4 фев. 21:48

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил от выполнения своих служебных обязанностей министра туризма и оздоровительных курортов края, - сообщает пресс-служба главы региона.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута главой края принято решение об отстранении его от должности", - говорится на официальном сайте Владимирова, передает "АиФ-Ставрополье".

Само министерство продолжит работу в штатном режиме, а вот среди его сотрудников, участвовавших в заключении государственных контактов, проведут антикоррупционную проверку.

Напомним, на министра туризма и оздоровительных курортов региона завели уголовное дело - Реута подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Так, только на организации фестиваля фейерверков в Ессентуках в министерстве сфальцифицировали коммерческие предложения при формировании контрактапревысив стоимость мероприятия в 10 раз и нанеся ущерб бюджету региона более чем в 25,1 млн рублей, - ранее сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.