Члена партии Саакашвили осудят за насилие?

4 фев. 21:39

Одному из лидеров оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Давиду Киркитадзе предъявлено обвинение по статье о "насилии".

Само происшествие произошло у офиса ЕНД в Рустави 24 октября прошлого года. Противники бывшей правящей партии устроили акцию протеста против ее политики в прошлом и участия Киркитадзе в выборах мэра города, передает Sputnik Грузия.

Как установило следствие, Киркитадзе подошел к демонстрантам. Услышав озвученное одним из них выражение негативного отношения в свой адрес, он напал на двоих участников акции.

Сам Киркитадзе убежден, что дело политически мотивировано.

Уголовное дело открыто и против трех участников драки - противников ЕНД.