В Краснодаре пообещали отремонтировать все дороги

4 фев. 21:33

Сотрудники департамента транспорта краснодарской мэрии изучают дороги, на которых после перепадов температур и подтоплений появились трещины и ямы, а с приходом тепла их планируют отремонтировать, поскольку дорожное полотно не выдерживает таких нагрузок, - поведал директор городского департамента транспорта Владимир Архипов.

"Сейчас мы собираем информацию по всему городу, пригородным населенным пунктам - где больше всего пострадало дорожное покрытие, что нужно в первую очередь ремонтировать, составляем акты, чтобы в конце февраля - начале марта приступить к ремонту", - заявил чиновник, передает портал Юга.ру.

А ремонтировать придется немало - по предварительным подсчетам, это около 10 тыс кв метров дорог, не считая гравийных дорог, и в первую очередь ремонта потребуют городские магистрали с общественным транспортом.

Серьезные дефекты поручат устранять подрядчикам – делать они это будут по гарантии.