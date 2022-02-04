В Баку рассказали детали переговоров Алиева, Пашиняна и Макрона

4 фев. 21:10

Подробности прошедшей сегодня в видеоформате встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна рассказали в пресс-службе президента АР.

Беседа состоялась по инициативе Макрона.

В начале переговоров было подчеркнуто значение проведенной 14 декабря прошлого года в Брюсселе по инициативе президента Шарля Мишеля совместной встречи с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Затем были проведены обстоятельные обсуждения по поводу нормализации армяно-азербайджанских отношений. В соответствии с заранее согласованной повесткой участники обменялись мнениями по различным аспектам отношений между Баку и Ереваном, в том числе по гуманитарным вопросам, установлению доверия, проблеме мин, с которой столкнулся Азербайджан, разблокированию коммуникаций, делимитации и демаркации государственных границ, запуску переговоров по мирному соглашению.

Ильхам Алиев еще раз обратил внимание на позицию Азербайджана по этим вопросам.

Президент Азербайджана уделил особое внимание повышению международной поддержки Азербайджана в связи с выяснением судьбы пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, мест массовых захоронений, разминирования освобожденных от оккупации земель, открытия железнодорожного и автомобильного транспортного коридора.

Глава государства подчеркнул, что во время Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 стариков.

Ильхам Алиев указал, что после окончания Отечественной войны Азербайджана жертвами мин стали 36 граждан Азербайджана, еще 165 человек получили ранения.

На переговорах также рассматривался вопрос миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, было выражено согласие на отправку миссии в обе страны.