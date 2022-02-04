У Северной Осетии будет свое управление строительства

4 фев. 21:15

Власти Северной Осетии создадут управление капитального строительства министерства ЖКХ, топлива и энергетики региона, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Проект постановления представил первый заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Алан Хадиков. Планируется, что учреждение будет участвовать в организации инвестиционного процесса, обеспечивать выполнение госзаказов на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, осуществлять технадзор за выполнением строительно-монтажных работ и многое другое", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Основная задача, которая ставится перед новым управлением - решение вопросов комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в республике.

"Механизм позволит оперативно решать задачи, поставленные перед профильным министерством, а в комплексе это повысит уровень мероприятий для модернизации столь важной сферы. Главная цель - это безопасность и комфорт наших жителей", - отметил премьер региона Борис Джанаев.