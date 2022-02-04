"Легковушку" разорвало на куски в ДТП в Казахстане, есть жертва

4 фев. 20:49

Легковая машина оказалась разорванной на части из-за столкновения с грузовиком в Алматинской области, о ДТП пишут казахские СМИ.

Фото и видео были опубликованы в соцсетях. В пресс-службе областном департаменте подтвердили, что авария произошла, но три недели назад, 11 января. На 46-м километре автодороги Междуреченск - Чапаево столкнулись Mitsubishi Galant и грузовик.

Уже выяснено, что 41-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с "КамАЗом".

"В результате 49-летний пассажир легковой автомашины скончался на месте аварии от полученных травм. Оба водителя и еще двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу поселка Отеген батыра", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.