Школьникам Северной Осетии продлили дистанционку

4 фев. 20:47

Власти Северной Осетии приняли решение продлить дистанционное обучение в школах и колледжах региона до 12 февраля – указ об этом сегодня подписал глава республики Сергей Меняйло.

"С 7 по 12 февраля занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования пройдут с применением дистанционных технологий. Вузам также рекомендовано перевести студентов на обучение с применением дистанционных технологий", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы и правительства региона, передает ТАСС.

Детские сады продолжат работать в очном режиме, а вот деятельность организаций дополнительного образования и спортивных школ также приостанавливается, - говорится в указе.