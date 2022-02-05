После визита в Москву Орбан отказался пускать американские войска на территорию Венгрии

В разгар антироссийской истерии и на фоне продолжающейся пандемии коронавируса в Европе, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в начале февраля побывал в Москве. (См. "ВК" Венгрия балансирует между Россией и Западом). Как отмечает EUreporter, на Западе Орбана называют ”союзником России и другом Путина”. И он, по всей видимости, воспринимает это как комплимент и упрямо следует по своему пути, ставя интересы Венгрии на первое место. Какой же была его повестка в Москве?

Виктор Орбан однозначно действовал смело. Прежде всего, он приехал в Москву в неудобное время, и не для того, чтобы поучать или увещевать, как это делают представители ЕС и США, а чтобы спокойно и вдумчиво изучить ситуацию вокруг Украины и, самое главное, расширить взаимовыгодное партнерство между Россией и Венгрией.

В Москве он подчеркнул, что прибыл ”с мирной целью”. По итогам пятичасовых переговоров с президентом Путиным, стало очевидно, что у Будапешта свои собственные планы в отношении сотрудничества с Москвой. И результаты визита полностью подтвердили эту точку зрения.

Виктор Орбан остался доволен объяснением президента Владимира Путина по поводу напряженности с Украиной. Он заявил, что не заметил ”никакой агрессии со стороны Москвы по отношению к Киеву”. Хорошее замечание для Европы и США, разгоряченных антироссийской истерией.

Венгерский премьер подчеркнул, что в ЕС нет ни одного лидера, который хотел бы конфликта с Россией. Тоже довольно смелое заявление.

Брюссель давно разрабатывает план по наказанию России. Бывший член ЕС, Великобритания, через скандального премьер-министра Бориса Джонсона угрожает Москве превентивными мерами, утверждая, что ”лучше до, чем после”, и активно накачивая Киев наступательными вооружениями.

Вполне естественно, что Москва озвучила свои опасения по поводу безопасности на встрече с лидером одной из стран-членов НАТО.

”Мы внимательно изучаем ответ, полученный от США и НАТО 26 января. Но совершенно очевидно, что главные опасения России были проигнорированы, о чем я и поставил в известность г-на премьер-министра (Виктора Орбана)”, - сказал Путин.

Нет сомнений в том, что Венгрия привержена своим обязательствам в рамках альянса НАТО. Тем не менее на следующий после переговоров Будапешт тактично отказал Вашингтону в размещении тысячи американских военнослужащих, которых Америка собралась послать в Европу, чтобы обезопасить ее от мнимой угрозы ”нападения России” на Украину.

В Москве Орбан в очередной раз подчеркнул свое негативное отношение к санкциям, введенным против России: ”Санкционная политика в отношении России вредит Венгрии. Россия обеспечила себя за счет импортозамещения в тех областях, где поставщиком всегда была Венгрия. В результате, мы потеряли рынок”.

Расширение двусторонней торговли и экономического сотрудничества были главными темами переговоров между Орбаном и Путиным. ”Несмотря на негативные тенденции в связи с пандемией, объемы нашей двусторонней торговли выросли на 30%. Это хороший сигнал. Работа по главным проектам продолжается, в частности, по АЭС”, - подчеркнул Путин.

Венгрия получает российский природный газ через трубопровод ”Турецкий поток”, контракт с ”Газпромом” заключен до 2036 года (в 2021 году страна потребила 5,9 млрд кубометров газа). При этом цена для Будапешта значительно ниже, чем для других европейских стран. В Москве Орбану удалось договориться об увеличении поставок газа еще на миллиард кубометров. На фоне жесткого энергетического кризиса в ЕС Венгрия явно в куда более выгодных условиях и даже начала поставки российского газа по реверсу на Украину, что однозначно принесет дополнительные выгоды стране.

Венгрия планирует запустить производство российской вакцины ”Спутник-V” и ведет переговоры о поставках ”Спутник Лайта”. Во время пандемии Будапешт получил 5 млн доз российского препарата. Венгрия одна из немногих стран в ЕС, которая предпочитает не политизировать вопрос признания российской вакцины от COVID-19 и успешно этим пользуется.

В ближайшее время Венгрия и Россия намерены расширить воздушное сообщение между двумя странами. Сотрудничество будет также продолжаться и в других сферах, в частности, в крайне важной для Венгрии области железнодорожного сообщения.

Очевидно, что Виктор Орбан намерен использовать визит в Москву для продвижения своей политической карьеры, особенно учитывая результаты, которых ему удалось добиться в ходе встречи с российским лидером. ”Если честно, я не планирую уходить из политики. Всеобщие выборы у нас в апреле. И я намереваюсь победить”, - заявил Орбан в Москве. Путин, в свою очередь, подтвердил, что ”Москва готова работать с любым избранным лидером. Но Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России”.