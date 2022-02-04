Жители Ставрополья торопятся привить своих детей

4 фев. 20:29

Жители Ставрополья показывают пример в организации детской прививочной кампании против коронавируса - Минздрав Ставрополья по просьбе родителей уже подал заявку на дополнительную партию детской вакцины, - сообщает управление по информполитике правительства региона.

"С согласия родителей привито 1785 детей, мы использовали практически всю первую партию "Спутник М" - 1920 комплектов, хотя заявления на иммунизацию детей подали еще более 1000 родителей. Мы сформировали следующую заявку, и уже на следующей неделе ждем поставку новой партии детской вакцины", - цитирует "Интерфакс" главу Минздрава региона Владимира Колесникова.

Напомним, Ставрополье получило первую партию вакцины от коронавируса "Спутник М" в эту среду. Вакцинация проводится на базе 38 медицинских учреждений.