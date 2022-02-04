В посольстве России в Анкаре помянули Андрея Карлова

4 фев. 20:18

Сегодня, в день его рождения, ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, - говорится в сообщении дипмиссии.

"Сегодня Андрею Геннадьевичу Карлову исполнилось бы 68 лет. Ученики школы при посольстве России в Турции, носящей имя Героя России А. Г. Карлова, почтили память безвременно ушедшего дипломата", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.