Джонсон и Шольц задействуют все дипломатические каналы для деэскалации ситуации с Украиной, но...

4 фев. 20:15

Британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц оценивают как важный диалог с Россией по вопросу Украины, такое заявление распространила канцелярия британского премьера по итогам телефонного разговора глав государств.

"Они приняли решение использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", - цитирует его ТАСС.

В то же время, Джонсон и Шольц заявили о необходимости в том, чтобы от союзников исходил ясный посыл, в том числе о последствиях "российского вторжения на Украину"- точнее, о немедленных санкциях, "совместную работу над всеобъемлющим пакетом" которых они намерены продолжать с другими международными партнерами.