Житель Хасавюрта поцарапал чужую машину из-за парковки

4 фев. 19:59

Мужчину, подозреваемого в умышленной порче имущества, задержали в Хасавюрте, сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница, рассказавшая, что вечером она припарковала свой автомобиль отечественного производства во дворе дома, где она живет по месту жительства. Утром на капоте и двери появились вмятины, на крыше - царапины. Ущерб превысил 26 тыс рублей.

Вскоре полицейские установили, что преступление мог совершить 32-летний местный житель, он был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания, пояснив, что "ему не понравилось, как потерпевшая припарковала свой автомобиль, у входа в дом, где он проживает по найму". "Мужчина позвонил заявительнице и высказал свое недовольство, но тщетно. В итоге желая навредить обидчице, повредил ее машину", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).