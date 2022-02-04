КТТУ Краснодара не будет собирать собственные троллейбусы

4 фев. 19:49

Мэрия Краснодара расторгнет контракт с фирмой-поставщиком "Алькор" на поставку кузовов для троллейбусов, которые хотели собирать на базе КТТУ.

Годом ранее в мэрии Краснодара решили начать сборку троллейбусов на базе городского КТТУ, и поставкой комплектующих занялась компания "Алькор". До конца года планировалось собрать 10 таких троллейбусов, но, как рассказала руководитель общественного движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук, новые троллейбусы еще не скоро появятся на улицах Краснодара, а проблема заключается в судебных разбирательствах завода "Алькор" с вологодским заводом "Транс-Альфа", на котором собирались троллейбусы для Краснодара. Поводом стали чертежи общественного транспорта, которыми якобы незаконно завладела компания "Алькор",- передает портал Юга.ру.

Позже в администрации города поведали, что транспорт не выходит на линию, потому что его не собирают с нуля, а проводят капитально-восстановительные работы, из-за чего официально собранный в Краснодаре троллейбус считается не построенным с нуля, а отремонтированным троллейбусом "ЗиУ-682" 1988 года.

В свою очередь гендиректор "Алькора" Ирина Сватковская подтвердила информацию о претензиях завода "Транс-Альфа", отметив, что руководство завода ведет нечестную конкуренцию и пытается любыми путями остановить развитие не только "Алькора", но и других компаний.

Затем историей со сборкой троллейбусов заинтересовалась прокуратура. Первый заместитель прокурора Александр Буксман поручил сотрудникам проверить, как проводились закупки и сборка общественного транспорта. В Краснодаре началась проверка по факту возможного мошенничества, подделки документов и незаконного использования средств индивидуализации товара. Чиновников тоже проверяют на халатность и нецелевое использование бюджетных средств при покупке кузовов и запчастей.