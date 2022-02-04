Беглый рецидивист из Краснодара задержан под Волгоградом

4 фев. 19:32

Волгоградские полицейские задержали рецидивиста, в минувшее воскресенье сбежавшего из отдела полиции в Краснодаре, у родственников в Волгоградской области, - сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.

Мужчина разыскивался за кражу 10 млн рублей и сумел оттянуть решетку на окне и выбраться на волю, уже находясь в комнате задержанных.

"Ранее судимый 46-летний местный житель, самовольно покинувший помещение отдела полиции в Краснодаре, осужденный заочно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение кражи, скрывался от правоохранительных органов в городе Суровикино у своих родственников", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в краснодарское СИЗО для последующего исполнения приговора суда.