Госинспектор пытается засудить парламент Грузии

4 фев. 19:22

Конституционный суд принял в производство иск руководителя Службы государственного инспектора Лонды Толорая, ответчик по которому - парламент Грузии, такое сообщение опубликовано на сайте КС.

Напомним, парламент Грузии 30 декабря прошлого года принял пакет поправок об упразднении Службы госинспектора. Вместо нее появятся Служба защиты персональных данных и Специальная следственная служба.

Истица считает, что эти поправки противоречат ст.25 Конституции Грузии, которая гласит "Каждый гражданин Грузии вправе занимать любую публичную должность, если он удовлетворяет требованиям, установленным законодательством. Условия публичной службы определяются законом".

Как сообщает Sputnik Грузия, в связи с этим Толорая обжалует досрочное прекращение своих полномочий, появление новых служб и сопутствующие последствия разделения структуры, в том числе избрание их руководителей.