СМИ: Стал известен маршрут первого в России Airbus A220

4 фев. 19:14

Первый в России самолет Airbus A220 будет летать из Ростова-на-Дону и Элисты в Москву, - сообщает Travel.ru.

Выполнение рейса стартует с первого июля. Отправление из аэропорта Платов назначено на 7:35, а назад самолет отправится в 16:20 или 17:10 в зависимости от дня недели.

Эксплуатировать лайнер будет авиакомпания "Азимут", - передает "АиФ-Ростов".

В общей сложности перевозчик ожидает до 2024 года шесть Airbus A220-300, а в дальнейшем он собирается открыть из Ростова рейсы на Дальний Восток с промежуточной посадкой, предположительно в Уфе.

Airbus A220 считается наиболее тихим и экологичным самолетом в своем классе, в салоне модификации лайнера Airbus A220-300 насчитывается 148 мест с комфортабельными широкими креслами.