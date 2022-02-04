Замглавы МИД Турции провел консультации с российскими коллегами в Москве

4 фев. 18:59

Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи в ходе визита в Москву встретился с российскими коллегами Александром Грушко и Александром Панкиным, сообщается на сайте МИД РФ.

С Грушко турецкий дипломат провел "обстоятельный и откровенный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией, проблематике текущей ситуации на Западных Балканах", стороны уделили особое внимание ситуации в Боснии и Герцеговине и урегулирование в Косово.

Панкин и Каймакджи "содержательно и откровенно рассмотрели широкий круг актуальных международных проблем с акцентом на укрепление глобального и регионального экономического сотрудничества". Заместители министров уделили особое внимание конкретным задачам и возможностям российско-турецкого взаимодействия в таких основных форматах многосторонней дипломатии, как Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), G20 и ВТО.

Кроме того, дипломаты рассмотрели состояние и перспективы мировых энергетических рынков, особенно на фоне изменения климата, торговые последствия ряда инициатив в рамках "зеленого курса", социально-экономические аспекты миграции в мире, вклады Москвы и Анкары в глобальные усилия по вакцинации от коронавируса.