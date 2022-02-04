Локомотив на Кубани сошел с рельсов

4 фев. 18:54

Сегодня на Кубани на перегоне Комсомольская - Апшеронск 4 февраля с рельсов сошел локомотив, - сообщили в МВД РФ по ЮФО.

Сообщение о происшествии поступило в районе 13:40. На место была направлена следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. В аварии пострадали три человека - машинист, его помощник и составитель поездов. Их доставили в районную больницу Апшеронска, - сообщили в пресс-службе СКЖД, передает портал Юга.ру.

Ликвидацией последствий занимаются восстановительные поезда со станций Белореченская и Туапсе, параллельно выясняются причины происшествия.