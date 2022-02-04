Ученые СКФУ создали линию средств от облысения

4 фев. 18:34

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали линию средств от облысения на основе молочной сыворотки, - сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Линейка косметических средств – это три инновационных продукта для волос - шампунь, бальзам и маска. Тестирование уникальных косметических средств показало, что полезные свойства, содержащиеся в молочной сыворотке, продукты культивирования дрожжей, а также дополнительные ингредиенты, входящие в рецептуру, не оказывают кожно-раздражающего действия, способствуют восстановлению структуры волос, а также препятствуют облысению", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В перспективе все разработки ученых СКФУ объединят под единым брендом, который послужит гарантией высокого качества и уникальности разработок ученых Северного Кавказа, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.