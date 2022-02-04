Россиян оставят без популярного туристического сервиса

4 фев. 18:19

Россию покидает популярный сервис бронирования отелей Hotels.com - 31 марта он прекратит работу, после этой даты бронирования от российских пользователей приниматься не будут.

"1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях", - говорится в письме клиентам сервиса, передает "Интерфакс".

Также с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные бонусные штампы и сутки, а это - одни бонусные сутки за каждые 10 суток, забронированных пользователями.

Напомним, Hotels.com LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group, в него также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма.