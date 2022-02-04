Дворец спорта признали пожароопасным и временно закрыли в Ингушетии

4 фев. 18:14

Работа дворца спорта "Магас" приостановлена в Ингушетии, такое решение принял суд по иску управления МЧС по региону. Об этом рассказали в спасательном ведомстве.

Проблема заключается в нарушениях пожарной безопасности, выявленных при плановой проверке, передает "Интерфакс".

Представитель МЧС пояснил, что инспекции устраивались неоднократно, и сведения о нарушениях доводилась до администрации, однако они так и не были устранены.

Напомним, первый в Ингушетии универсальный дворец спорта "Магас" имени Берда Евлоева с залами аэробики, борьбы и бокса заработал в Назрани в декабре 2016 года.