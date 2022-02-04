Более 500 жителей Казахстана подозреваются в кражах и грабежах во время январских беспорядков

4 фев. 17:59

За кражи и грабежи, а также за хищения оружия во время беспорядков в январе, в Казахстане задержаны и помещены в изоляторы 322 подозреваемых, заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

По его словам, для некоторых подозреваемых была выбрана другая мера пресечения, это зависело от их личностных характеристик и степени тяжести преступления, точнее, от объема ущерба. Таким насчитывается более 200 человек, передает Sputnik Казахстан.

У преступников изъято украденное имущество более чем на 107 млн тенге. Это 8 единиц автотранспорта (30 млн тенге), более 360 приборов бытовой техники (18,1 млн тенге), более 200 ювелирных изделий (7,7 млн тенге), 460 предметов одежды (14 млн тенге), 238 смартфонов (22 млн тенге), а также 15,5 млн тенге наличными.