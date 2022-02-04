Прокуратура Кубани разберется с лекарством для больного ребенка

4 фев. 17:52

История с отказом федерального консилиума в переводе трехлетнего мальчика из Краснодара на дорогостоящее лекарство от синдрома мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", деньги на которое собрал благотворительный фонд, стала темой расследования прокуратуры Кубани.

Фонд Евгения Ройзмана собрал трехлетнему страдающему спинальной мышечной атрофии Марку Угрехелидзе из Краснодара 121 млн рублей для приобретения препарата "Золгенсма",однако консилиум врачей решил, что перевод ребенка с препарата "Рисдиплам" нецелесообразен, потому что на ныне принимаемом препарате есть прогресс, - сообщили в своем Instagram родители мальчика, передает РИА Новости.

Парадокс в том, что без решения соответствующей комиссии приобрести "Золгенсму" нельзя даже за деньги, собранные людьми.

Семья намерена обратиться с соответствующими заявлениями в органы прокуратуры и Следственного комитета, - заявил отец ребенка Малхаз Угрехилидзе.

Прокуратура края организовала проверку по факту отказа в назначении, в ходе которой органами прокуратуры будет дана оценка полноте принимаемых мер со стороны министерства здравоохранения края, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.