СК Армении: родственница экс-министра культуры отмывала деньги

4 фев. 17:48

Невестке экс-главы Минкультуры Армении Асмик Погосян Франческе Кутруп предъявлено обвинение: установлено, что она занималась легализацией незаконно приобретенного имущества. Такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По версии следствия, в 2011-2014 года Кутруп была директором зарегистрированной в офшоре (на Британских Виргинских островах) компании. Вступив в сговор с руководством Армянского общества культурных связей с зарубежными странами (АОКС), она заключила фиктивный договор, легализовала и скрыла происхождение и принадлежность дома (526,9 кв м), принадлежащего организации, и участка земли в 0,0467 га, передает Sputnik Армения.

Позже обвиняемая продала право на имущество и оформила компанию на других людей. Ей предъявлено обвинение в отмывании денег, женщина объявлена в розыск и заочно взята под арест.

Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян также числится в розыске, она была заочно арестована еще в конце декабря прошлого года.