Кубанские спасатели откачали почти 800 тысяч тонн талой воды

4 фев. 17:41

Кубанские подразделения МЧС России проводят интенсивную откачку талых вод в подтопленных Славянском, Северском и Красноармейском районах Кубани, в повышенной готовности находятся оперативные службы еще 19 муниципалитетов, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Остаются подтопленными 14 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях края: 914 придомовых территорий, 280 домовладений. Стоит отметить, что за сутки произошло снижение количества подтопленных территорий" - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

От воды полностью освобождены 10 населенных пунктов, было откачано более 750 тыс т талой воды, и эта работа продолжается.