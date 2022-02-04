"ЖАРА" пройдет немного пораньше в Баку

4 фев. 17:20

Сроки проведения VI Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" немного перенесены в Баку, об этом сообщается на его официальной странице.

Изначально планировалось, что в текущем году фестиваль состоится с 27 по 31 июля.

"В связи с плотными графиками и переносами собственных гастрольных туров артистов, мы чуть-чуть изменили даты фестиваля. Но, благодаря этому, наш лайн-ап стал еще круче и неожиданнее", - пояснили организаторы.

Они уточнили, что фестиваль состоится с 25 по 29 июля в Баку на территории Sea Breeze.

Все билеты, купленные на предыдущие даты, остаются действительными и на новые.