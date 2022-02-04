Ростовские суды проверяют саперы

4 фев. 17:20

Донские спецслужбы приняли решение эвакуировать все районные суды Ростова-на-Дону после поступивших туда сообщений о минировании, - сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"В адрес районных судов Ростова-на-Дону поступили сообщения о минировании. Проведены эвакуационные мероприятия, соответствующие уведомления переданы экстренным службам и в правоохранительные органы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всего проверяют восемь районных судов, также сообщение о минировании поступило на электронную почту областного суда региона, - добавили в пресс-службе.