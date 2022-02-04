Слуцкий оценил заявление России и Китая

4 фев. 16:53

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что совместное заявление России и Китая является важным сигналом западным партнерам в "условиях беспрецедентного давления стран, присвоивших себе роль демократического светоча".

По его словам, подписанное главами двух государств заявление знаменует новую эпоху в международных отношениях.

"Совместное заявление России и Китая – важный сигнал так называемым западным партнерам. Оно, действительно, знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль демократического светоча", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия и Китай в рамках визита президента России Владимира Путина приняли совместное заявление о международных отношениях, в котором, в частности, говорится, что стороны нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка.