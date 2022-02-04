Детский врач возглавил министерство в Ингушетии

4 фев. 16:59

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Магомед-Башира Балаев назначен исполняющим обязанности министерства здравоохранения Ингушетии, сообщили в республиканском правительстве.

Указ о назначении подписал сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Магомед-Башир Балаев родился в сельском поселении Экажево в 1989 году. В 2011 году окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета. С весны 2017 года занимал должность главного врача Детской республиканской клинической больницы.