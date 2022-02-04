"Уральские авиалинии" меняют нормы провоза багажа с 5 февраля

4 фев. 16:46

Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличила ручную кладь на всех тарифах, а тариф "Промо" превратился в безбагажный.

"С 5 февраля меняются нормы провоза багажа и ручной клади на всех регулярных рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Новые правила: тарифы группы "Промо" - 0 кг в багаж, 10 кг ручная кладь; тарифы группы "Эконом" - один чемодан до 23 кг в багаж, 10 кг ручная кладь; тарифы группы "Премиум-Эконом" - два чемодана по 23 кг или один чемодан до 32 кг в багаж, 10 кг ручная кладь", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании также обратили внимание россиян на габариты ручной клади: не более 55 на 40 на 20 см. Иные сумки придется сдавать в багаж и оплачивать по багажным тарифам.

Пассажиры с билетами, оформленными до 5 февраля, смогут полететь по правилам, прописанным в билете.