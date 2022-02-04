Поджигателя полицейских машин задержали в Казахстане

4 фев. 16:21

В Жамбылской области задержали подозреваемого в поджоге служебных автомобилей, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Отмечается, что в ночь на 5 января 2022 года в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания администрации области погромщики повредили 11 служебных полицейских машин, семь из которых были сожжены.

По данному факту было начато расследование по статьям 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") и 272 УК РК ("Массовые беспорядки").

В ведомстве заявили, что подозреваемым оказался 23-летний ранее судимый житель Жуалынского района, активно участвовавший в повреждении автомобилей и лично поджигавший несколько из них. Затем он вооружился деревянной палкой, разбил стекло банка в ЖК "Атшабар". Его действия были запечатлены на видео.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.