Турция вошла в топ-10 стран мира для путешествий на автомобиле

4 фев. 16:18

Онлайн-платформа для обучения водителей Zutobi провела исследование, чтобы выяснить, какие страны лучше всего подходят для автопутешествий.

В основе рейтинга лежат такие факторы, как безопасность и качество дорожного движения, стоимость аренды и транспортного топлива. Также учтены достопримечательности, кухня, красивые места в пути. Первое место рейтинга заняли США (7,17 балла), следом идут Италия (6,38) и Испания (6,34), в десятку лучших для автопутешествий стран также попали Португалия, Словения, Великобритания, Швейцария, Франция, Турция и Дания.

Всего в рейтинге 47 позиций, последняя досталась Израилю, а Россия занимает 33 строчку - 4,77 балла.