"Советская пропаганда" стала причиной сноса памятника Суворову на Украине

4 фев. 16:01

Памятник русскому полководцу XVIII века Александру Суворову снесли в Полтаве, сообщает "Страна.ua".

Монумент был экспонатом в Полтавском музее тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. До этого памятник находился во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Инициатором сноса памятника стал руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости", - цитирует издание Дробовича.