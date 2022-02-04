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Продавцов водительских прав задержали в Гулистане

Продавцов водительских прав задержали в Гулистане

Двоих жителей Гулистанского района Сырдарьинской области задержали по подозрению в продаже водительских удостоверений без прохождения обучения, сообщает пресс-служба Управление по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

Отмечается, что силовики с поличным поймали первого преступника, который обещал гражданину оформить права за две недели без теории и практических занятий. За помощь он просил $350.

Позже при получении взятки в $250 был задержан и его подельник. задержали Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("мошенничество") и 28, 211 ("дача взятки") УК РУ.

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