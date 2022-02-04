В Казахстане из-за пожара чуть не взорвалась мечеть

4 фев. 15:50

На территории мечети произошел в Петропавловске случился пожар, избежать трагедии удалось чудом - с места пожара экстренно эвакуировали несколько 50-литровых баллонов газа.

"4 февраля в 7 часов 40 минут на телефон 101 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Жабаева, 160, произошел пожар в деревянной хозяйственной постройке, примыкающей к столовой мечети. На место ЧС незамедлительно выехали подразделения специализированных пожарных частей", - сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

Уже через семь минут специалисты были на месте, пристройка полыхала открытым огнем, который угрожал перекинуться на мечеть, а также припаркованные рядом автомобили. Пожарным удалось остановить возгорание. Пристройка сгорела полностью, также повреждены два автомобиля.

"С места пожара было эвакуировано семь 50-литровых газовых баллонов. Пожар был ликвидирован в 8 часов 11 минут. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.

По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание.