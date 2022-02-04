Deutsche Welle завершила свою деятельность в Москве

4 фев. 15:35

Бюро Deutsche Welle в Москве объявила о прекращении своей работы.

"Решение правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени (06:00 UTC)", - сказано в сообщении медиакомпании.

Напомним, Россия в ответ на прекращение вещания телеканала Russia Today DE объявила о закрытии корпункта Deutsche Welle в РФ, аннулировании аккредитаций всех сотрудников его российского бюро, а также прекращении спутникового и иного вещания канала в России.