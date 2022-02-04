Париж рукоплескал аджарской вышивке

4 фев. 15:27

На фестивале Paris Cinema Awards победителем в номинации "Лучший документальный фильм" стала картина "Цвет аджарского приданого" режиссера и фотографа Ирмы Шарикадзе.

Кинофестиваль Paris Cinema Awards продвигает независимые международные проекты. Жюри оценило короткометражку Шарикадзе, посвященную одной из важнейших тем грузинских традиционных ремесел, находящихся на грани исчезновения. В 2020 году аджарская вышивка получила статус памятника нематериального культурного наследия.

В высокогорной Аджарии показ фильма организуют в конце апреля.