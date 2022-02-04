OZON построит в Адыгее логистический центр

4 фев. 15:13

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инвестиционный проект по строительству логистического центра OZON в республике.

Логистический центр возведут на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от Адыгейска. Данная территория имеет транспортные потоки, в том числе и в сторону черноморского побережья, в различные южные регионы страны.

Склад площадью более 107 тыс кв м будет построен за 14 месяцев, он будет готов в 2023 году.

Инвестиционные вложения составят около 5,9 млрд рублей, также в регионе будет создано до трех тыс рабочих мест, а бюджет Адыгеи к 2030 году получит более 3,8 млрд рублей налогов.