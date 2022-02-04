В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры

4 фев. 15:00

В эти минуты на Национальном стадионе в Пекине, который также известен как "Птичье гнездо", стартует церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В ней примут участие 95 стран, включая сборную Россия, которая из-за санкций вынуждена выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Игры-2022 пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Официально XXIV зимняя Олимпиада открывается 4 февраля в 15.00, однако соревновательная программа Игр началась еще 2 февраля круговым турнира по керлингу в дабл-миксте.

Примечательно, что Пекин стал первым городом в истории, который примет как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры, причем сделает это с рекордно короткой разницей в 14 лет.

На Играх-2022 более 4 тыс спортсменов со всего мира разыграют 109 комплектов в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. В Пекине дебютируют семь новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), соревнования среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Олимпиада пройдет в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. В самом Пекине соревнования состоятся в том числе и на объектах, построенных еще к летней Олимпиаде. Таковыми являются Национальный стадион и Пекинский плавательный национальный комплекс, известный как "Водяной куб", который примет соревнования по керлингу.

В Государственном дворце спорта будет проходить хоккейный турнир. Также в Пекине построен стадион для соревнований по сноуборду и фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты и сноубордисты. В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре - саночники, скелетонисты и бобслеисты. Олимпийские соревнования пройдут также в Чжанцзякоу и Яньцине.

Церемония началась с обратного отсчета по китайскому календарю - 24 числа, 24 китайских сезона, 24-е зимние Олимпийские игры. Далее в ночном небе над Пекином раздался салют, после чего под гимн Китайской Народной Республики на стадионе был поднят флаг КНР.

Затем началось световое шоу.

Зрители церемонии увидели голографическую реку, воды которой затопили поле, а также картинки городов, проводивших ранее зимние Олимпийские игры.

Потом появились олимпийские кольца и фразы на всех языках с приветствием гостям.

После этого стартовал парад атлетов. Сборная России появилась на арене под 46-й номером. Знамя вынесли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.