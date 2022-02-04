Путин и Шольц поговорят о гарантиях безопасности и Украине

4 фев. 14:43

Встреча президента России Владимира Путина и нового канцлера Германии Олафа Шольца состоится в Москве 15 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием конфликта на Украине.

Это будет первая личная встреча президента России Владимира Путина и Олафа Шольца, вступившего в должность канцлера ФРГ в конце 2021 года.