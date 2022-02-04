В России могут ввести налог на криптовалюту

4 фев. 14:31

В Госдуме предложили ввести налог на криптовалюту по аналогии с налогом на ценные бумаги.

"Теоретически, наверное, если мы приравняем к ценным валютам криптовалюту, <…> когда эта намайненная криптовалюта переходит в статус ценной бумаги, за которую надо заплатить налог на доходы. Наверное, он (размер налога) не должен быть меньше, чем 15% подоходного налога. Наверное, сам майнинг не должен быть меньше, чем налог в 6% по "упрощенке". То есть, в принципе, должны быть налоги", - считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия").

Напомним, к 7 февраля Минфин должен подготовить проект поправок к Налоговому кодексу и КоАП по вопросу регуляции криптовалют.