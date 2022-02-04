Россия и Китай объединились против "цветных революций"

4 фев. 14:15

Москва и Пекин намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела других стран и выступают против цветных революций, говорится в совместном заявлении двух государств о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против цветных революций и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", - сказано в тексте.

В заявлении отмечается, что "стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны". "Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - говорится в документе.

Помимо этого, Россия и Китай призывал государства укреплять диалог и взаимное доверие, а также уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

"Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития", - сказано в сообщении.