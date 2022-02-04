Во Франции призвали выгнать США из Европы

4 фев. 14:22

Обозреватели французского издания Le Figaro подвергли критике США, попытавшихся обвинить Москву подготовке видео с инсценировкой нападения ВСУ на свою территорию.

Как отметил пользователь Pantxoa 1, учитывая, что Украина собиралась наступать на Донбасс и Крым, это звучит смешно. "Кроме того, мы уже несколько недель наблюдаем, как иностранные государства размещают войска на украинской территории", - добавил он.

По мнению читателя под ником Marco54, в ближайшее время США обвинят Россию в оружии массового уничтожения.

"Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет", — заявил комментатор rafranck.

Пользователь под ником GEBAR72 считает, что Вашингтон лучше всех справляется с распространением фейков. "Считаю отправку американский войск в Европу полной ерундой!", - подчеркнул он.

"США реально готовы вмешаться куда угодно? Пора отчистить Европу от американцев мирным путем, им тут нечего делать", - призвал обозреватель speti.