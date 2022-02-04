Саакашвили рассказал, что к нему в тюрьму быстро пустили стилиста, но не врача

4 фев. 13:21

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили его личного врача Нику Кипшидзе. Об этом экс-глава государства заявил в Тбилисском городском суде, где сегодня рассматривается дело "О незаконном пересечении границы".

По словам Саакашвили, позавчера он вызвал в тюрьму стилиста, и он пришел накануне, а личный врач не может попасть к нему уже больше месяца. "Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, каждый день пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день", - рассказал бывший президент страны.

Он отметил, что по приказу Бидзины Иванишвили к нему уже пять недель не пускают врачей. "Это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, много других процессов, состояние ухудшается с каждым днем", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.