Россия и Китай призвали США поторопиться с ликвидацией химического оружия

4 фев. 12:58

Россия и Китай призывают США ускорить ликвидацию своих запасов химического оружия. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии размещен на сайте Кремля.



"Россия и Китай настаивают на том, чтобы США как единственное государство-участник Конвенции (о запрещении химического оружия - прим. ред.), не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - сказано в сообщении.