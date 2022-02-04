Ованнисян: вокруг Пашиняна происходит опасная сверхконцентрация власти

4 фев. 12:48

В Армении идет опасная сверхконцентрация власти вокруг премьер-министра Никола Пашиняна, заявил первый министр иностранных дел страны Раффи Ованнисян на пресс-конференции в мультимидийном пресс-центре Sputnik Армения.

По его словам , в настоящее время Пашиняну никто не смеет перечить, как политики из его партии, так и независимые аналитики. №Мы вступаем в важный и судьбоносный для нас этап, когда свободное и независимое общество должно бороться за свои права", - приводит слова бывшего министра Sputnik Армения.

Далее он обратил внимание на то, что власти угрожают свободе и суверенитету страны и общество должно встать на защиту этих ценностей